وفاة والدة وزير الصناعة خالد هاشم وصلاة الجنازة غدا بالشرقية

كتب : دينا خالد

12:13 ص 30/03/2026

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة

قال بيان صادر عن وزارة الصناعة، إن والدة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توفت اليوم الأحد.
وذكر البيان، أن صلاة الجنازة ستقام غداً الاثنين عقب صلاة الظهر بمحافظة الشرقية (مسجد الحمد - بجوار السجل المدني - بقرية أنشاص الرمل - مركز بلبيس)، ويقام عزاء الفقيدة يوم الأربعاء القادم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
وتتقدم الوزارة بكافة قياداتها، وقطاعاتها، وهيئاتها، في بيان رسمي، بخالص العزاء والمواساة للوزير ولأسرته الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

