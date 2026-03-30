وفاة والدة وزير الصناعة خالد هاشم وصلاة الجنازة غدا بالشرقية

قال بيان صادر عن وزارة الصناعة، إن والدة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توفت اليوم الأحد.

وذكر البيان، أن صلاة الجنازة ستقام غداً الاثنين عقب صلاة الظهر بمحافظة الشرقية (مسجد الحمد - بجوار السجل المدني - بقرية أنشاص الرمل - مركز بلبيس)، ويقام عزاء الفقيدة يوم الأربعاء القادم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتتقدم الوزارة بكافة قياداتها، وقطاعاتها، وهيئاتها، في بيان رسمي، بخالص العزاء والمواساة للوزير ولأسرته الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.