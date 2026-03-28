قال خبراء ومسؤولون خلال حديثهم مع "مصراوي" إن قرار تطبيق العمل من المنزل يوم الأحد أسبوعيا لن يشكل ضغطا كبيرا على شبكات الاتصالات، في ظل التطور الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وزيادة سعات الإنترنت وانتشار خدمات الألياف الضوئية.

وأشار الخبراء، إلى أن جودة الخدمة قد تختلف وفقا للموقع الجغرافي لكل مستخدم وكفاءة الإنترنت المنزلي.

جاهزية شبكات الاتصالات للعمل من المنزل

أكد محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن شبكات الاتصالات قادرة على استيعاب تطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد أسبوعيا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البنية التحتية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، سواء في شبكات المحمول أو الإنترنت الثابت.

وأوضح إبراهيم، أن التجربة سبق اختبارها خلال جائحة كورونا، مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.

ووافقت الحكومة اليوم، بحسب تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيا لمدة شهر اعتبارا من أول أحد من شهر إبريل، وذلك بعد ما أظهرته التجربة من تحقيق وفر في استهلاك الطاقة والوقود، على أن يشمل القرار الجهات الحكومية والقطاع الخاص باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويرى محمد جاويش، الخبير التكنولوجي، أن تطبيق العمل من المنزل ليوم واحد أسبوعيا لن يشكل ضغطا استثنائيا على شبكات الاتصالات، خاصة مع التطور الذي شهدته البنية التحتية منذ جائحة كورونا، سواء في سعات الإنترنت أو انتشار خدمات الألياف الضوئية، موضحا أن الاستخدام سيكون موزعا على يوم واحد فقط، وليس ضغطا مستمرا كما حدث خلال الجائحة، مما يسمح للشبكة باستيعاب التغيير بشكل طبيعي مع ضرورة المتابعة لضمان جودة الخدمة.

في المقابل، أشار محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي إلى أن القرار قد يمثل عبئا إضافيا على شبكة الإنترنت فقط، موضحا أن الشبكة ستستوعب ذلك العبئ ولكن ستختلف سرعة الإنترنت وفقا للموقع الجغرافي لكل موظف.

استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الرقمية

كان عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق قال إن الوزارة عملت على تطوير البنية التحتية الرقمية عبر مسارين متوازيين، هما الإنترنت الثابت وخدمات المحمول، باستثمارات بلغت نحو 6 مليارات دولار، موضحا أن سرعة الإنترنت الثابت تضاعفت خلال 7 سنوات ونصف، مما ساهم في تصدر مصر متوسط سرعات الإنترنت الثابت في إفريقيا، إلى جانب التوسع في إنشاء أبراج المحمول مع استهداف الوصول إلى 40 ألف برج بحلول عام 2028.

واتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددا من الإجراءات لرفع جودة الخدمات، من بينها توقيع ملحق ترخيص لأكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات ضمن استراتيجية الطيف الترددي "2026–2030"، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم خدمات نقل البيانات.

واعتماد 317 محطة تغطية جديدة خلال الربع الرابع من عام 2025 لتعزيز انتشار الشبكات وتحسين جودة الخدمة في السوق المصري، بحسب بيانات الجهاز.