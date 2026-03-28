إعلان

سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 28-3-2026 في الأسواق

كتب : ميريت نادي

10:14 ص 28/03/2026

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الأسمنت وحديد عز في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 28-3-2026، بينما انخفضت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36690 جنيه، بتراجع 364.57 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39161.54 جنيه، بزيادة 108.74 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 37950 جنيه، بزيادة 350 جنيهًا.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد العتال: 37500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4157.69 جنيه، بزيادة 194.45 جنيه.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الحديد حديد عز حديد المصريين سعر الأسمنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)
تحذير من الشبورة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
أخبار مصر

تحذير من الشبورة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

الحوثيون يعلنون هجومًا باليستيًا على إسرائيل.. ووعيد بمواصلة العمليات
شئون عربية و دولية

الحوثيون يعلنون هجومًا باليستيًا على إسرائيل.. ووعيد بمواصلة العمليات
فريق طبي من جامعة المنصورة يشارك في إجراء جراحات قلب بتنزانيا
أخبار المحافظات

فريق طبي من جامعة المنصورة يشارك في إجراء جراحات قلب بتنزانيا
حبس نجل أحمد حسام ميدو بتهمة حيازة مواد مخدرة بالتجمع
حوادث وقضايا

حبس نجل أحمد حسام ميدو بتهمة حيازة مواد مخدرة بالتجمع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إصابة 9 جنود وضباط إسرائيليين جنوب لبنان.. وتصعيد بالصواريخ شمالًا
الحوثيون يعلنون هجومًا باليستيًا على إسرائيل.. ووعيد بمواصلة العمليات
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي