انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

10:01 ص 28/03/2026

أسعار البيض والدواجن

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية ومتوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم السبت 28-3-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 108.77 جنيه، بتراجع 2.85 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 93.6 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 123 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 143.73 جنيه، بتراجع 4.77 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 155.36 جنيهًا، بتراجع 64 قرشًا.

أسعار البيض البيض الأبيض البيض البلدي أسعار الدواجن الفراخ البيضاء الفراخ البلدي

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)
