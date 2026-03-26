سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية

كتب : ميريت نادي

07:15 م 26/03/2026

سعر الذهب

واصل سعر الذهب اليوم في مصر الانخفاض بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس 26-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

كان سعر الذهب اليوم تراجع خلال التعاملات الصباحية ومنتصف تعاملات بنحو 70 جنيها وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

لماذا انخفض سعر الذهب؟

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات الخميس، بعد أن سجلت مكاسب على مدار جلستين متتاليتين، حيث يترقب المستثمرون في الأسواق العالمية ظهور مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن إمكانية إحراز تقدم في جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على اتجاهات الأسواق المالية والسياسات النقدية العالمية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4506 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 5794 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6760 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7725 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77250 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 240247 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 386250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.61% إلى نحو 4388 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

