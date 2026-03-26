حسام حسن عن ودية السعودية: نبحث عن أقصى استفادة قبل المونديال وغياب صلاح

يستعد الاتحاد السنغالي لكرة القدم لإقامة عرض احتفالي لكأس الأمم الأفريقية قبل مباراة أسود التيرانجا الودية المقبلة، رغم القرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف المثير بسحب لقب البطولة ومنحه إلى المنتخب المغربي.



السنغال تتمسك باللقب وتستعد للاحتفال



ورغم القرار، أكد رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال أن المنتخب سيواصل خططه لعرض الكأس قبل مواجهة بيرو الودية المقررة يوم السبت.



وقال فال في تصريحات إعلامية إن الاتحاد يرفض ما وصفه بـ"السرقة الإدارية غير المسبوقة"، مشدداً على أن السنغال لن تتنازل عن حقوقها وأن المعركة الحالية تجاوزت حدود الملعب.



وأضاف رئيس الاتحاد أنه شكل فريقاً قانونياً متخصصاً للدفاع عن موقفه، كما نشر برنامج الفريق قبل اللقاء الودي والذي يتضمن إقامة عرض للكأس في باريس قبل المباراة التي ستقام على ملعب ستاد دو فرانس.



طعن السنغال أمام المحكمة الرياضية



وكان السنغال قدم طعناً رسمياً لدى محكمة التحكيم الرياضية، التي أكدت أنها ستصدر حكمها في أقرب وقت ممكن مع ضمان حق جميع الأطراف في جلسة استماع عادلة.



واستعان الاتحاد بمحاميين هما سيدو دياجني وخوان بيريز، إذ وصف الأول قرار سحب اللقب بأنه "غير منطقي وعبثي"، فيما اعتبر الثاني أن الواقعة "غير مسبوقة وقد تغيّر عالم كرة القدم".



كواليس أزمة سحب اللقب القاري من السنغال



وكان منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني توج باللقب عقب الفوز على المغرب بنتيجة 1-0 في نهائي الشهر الماضي.

إلا أن المباراة شهدت أحداثاً مثيرة، بعدما قرر المدرب بابي ثياو سحب لاعبيه من أرض الملعب في الدقائق الأخيرة عقب احتساب ركلة جزاء للمغرب.



وبعد توقف اللقاء عشر دقائق، استكملت المباراة ليهدر نجم أسود الأطلس إبراهيم دياز ركلة الجزاء، قبل أن تمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، إذ سجل بابي جاي هدف الفوز الذي منح السنغال لقبها الثاني.



لكن الأحداث لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تم إيقاف ثياو خمس مباريات وتغريمه 72 ألف جنيه إسترليني، قبل أن تعلن الجهات المنظمة للكرة الإفريقية بعد 58 يوماً من النهائي، سحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب.

قبل مرحلة الحسم..




