رصدت وزارة الدولة للإعلام، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء برسو إحدى السفن الأجنبية بميناء "أبو قير" في طريقها لأحد الموانئ الإسرائيلية، حاملة شحنة من الفولاذ المستخدم في تصنيع الأسلحة والذخائر.

وأكدت الجهات المسئولة بالدولة، وفق بيان الوزارة، أن ما تردد في هذا الشأن هو محض أكاذيب وشائعات غير صحيحة، وأن عمليات الشحن والتفريغ بكافة الموانئ المصرية تتم في إطار الاتفاقيات البحرية الدولية، وتخضع لنظام دقيق من الرصد والمتابعة اللحظية.

وأهابت وزارة الدولة للإعلام، بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الالتزام بما تمليه القواعد المهنية للعمل الإعلامي من ضرورة التيقن من صحة البيانات، والرجوع إلى المصادر الموثوقة والرسمية للتأكد من صحتها قبل ترويجها.

