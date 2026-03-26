أول رد رسمي على أنباء رسو سفينة فولاذ متجهة لإسرائيل في ميناء أبو قير

كتب : محمد نصار

07:17 م 26/03/2026 تعديل في 07:28 م

ميناء أبوقير- أرشيفية

رصدت وزارة الدولة للإعلام، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء برسو إحدى السفن الأجنبية بميناء "أبو قير" في طريقها لأحد الموانئ الإسرائيلية، حاملة شحنة من الفولاذ المستخدم في تصنيع الأسلحة والذخائر.

وأكدت الجهات المسئولة بالدولة، وفق بيان الوزارة، أن ما تردد في هذا الشأن هو محض أكاذيب وشائعات غير صحيحة، وأن عمليات الشحن والتفريغ بكافة الموانئ المصرية تتم في إطار الاتفاقيات البحرية الدولية، وتخضع لنظام دقيق من الرصد والمتابعة اللحظية.

وأهابت وزارة الدولة للإعلام، بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الالتزام بما تمليه القواعد المهنية للعمل الإعلامي من ضرورة التيقن من صحة البيانات، والرجوع إلى المصادر الموثوقة والرسمية للتأكد من صحتها قبل ترويجها.

اقرأ أيضًا:

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يغادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع "مجلس السلام"

رئيس الوزراء يوجه بتعزيز التواصل مع البرلمان والرد الفوري على طلبات النواب

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة ويستعرض خطط تأمين الكهرباء وحزم الحماية الاجتماعية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
ردًا على "تهديدات إيران".. الجيش البحريني: جاهزون لصد أي اجتياح
"خيار الاستحواذ".. ترامب يُلوّح بالسيطرة على نفط إيران بسيناريو فنزويلا
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة