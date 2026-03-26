ما أهم القطاعات التي قادت البورصة للانخفاض اليوم؟

كتب : ميريت نادي

05:30 م 26/03/2026

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تراجع ملحوظ، في ظل ضغوط بيعية مكثفة على عدد من القطاعات القيادية، وعلى رأسها العقارات والبنوك، ما انعكس سلبًا على الأداء العام للسوق، ورغم تسجيل بعض القطاعات مكاسب محدودة، كقطاع الاتصالات والسياحة، وانخفض رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه.

أداء القطاعات خلال جلسة اليوم

هبط قطاع العقارات بنسبة 23.1% فيما انخفض قطاع البنوك بنسبة 9.3% بختام جلسة اليوم، وفقًا للتقرير اليومي الصادر من البورصة.

وهبط قطاع الرعاية الصحية وأدوية بنسبة 6.3%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 4.7%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 16.4%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 5.3%، كما هبط قطاع خدمات مالية غير مصرفية بنسبة 14.4%.

علي النقيض، صعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%، وارتفع قطاع الأتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.9%، كما صعد قطاع المقاولات وإنشاءات هندسية بنسبة 4.2%.

رأس المال السوقي

انخفض رأس المال السوقي بنسبة 0.94%، حيث خسر 20 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، وبلغ أجمالى القيمة السوقية 3.26 تريليون جنيه، بختام جلسة اليوم.

إجمالي التداولات

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال جلسة اليوم نحو 98.6 مليار جنيه، حيث بلغت كمية التداول نحو 2.07 مليار ورقة منفذة علي 156 ألف عملية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يكشف عن تفاصيل "هدية إيران": 10 ناقلات نفط ستُقدَّم لأمريكا
شئون عربية و دولية

ترامب يكشف عن تفاصيل "هدية إيران": 10 ناقلات نفط ستُقدَّم لأمريكا
"إيه الوحاشة دي".. سالي عبدالسلام ترد على متابعة بعد ولادة طفلها الأول
زووم

"إيه الوحاشة دي".. سالي عبدالسلام ترد على متابعة بعد ولادة طفلها الأول
شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
رياضة محلية

شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
كارثة بيئية في البحر المتوسط .. تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على ناقلة غاز
شئون عربية و دولية

كارثة بيئية في البحر المتوسط .. تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على ناقلة غاز
أول تحرك من إدارة ليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح المرتقب
رياضة عربية وعالمية

أول تحرك من إدارة ليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح المرتقب

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ