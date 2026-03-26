ما أهم القطاعات التي قادت البورصة للانخفاض اليوم؟

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تراجع ملحوظ، في ظل ضغوط بيعية مكثفة على عدد من القطاعات القيادية، وعلى رأسها العقارات والبنوك، ما انعكس سلبًا على الأداء العام للسوق، ورغم تسجيل بعض القطاعات مكاسب محدودة، كقطاع الاتصالات والسياحة، وانخفض رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه.

أداء القطاعات خلال جلسة اليوم

هبط قطاع العقارات بنسبة 23.1% فيما انخفض قطاع البنوك بنسبة 9.3% بختام جلسة اليوم، وفقًا للتقرير اليومي الصادر من البورصة.

وهبط قطاع الرعاية الصحية وأدوية بنسبة 6.3%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 4.7%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 16.4%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 5.3%، كما هبط قطاع خدمات مالية غير مصرفية بنسبة 14.4%.

علي النقيض، صعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%، وارتفع قطاع الأتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.9%، كما صعد قطاع المقاولات وإنشاءات هندسية بنسبة 4.2%.

رأس المال السوقي

انخفض رأس المال السوقي بنسبة 0.94%، حيث خسر 20 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، وبلغ أجمالى القيمة السوقية 3.26 تريليون جنيه، بختام جلسة اليوم.

إجمالي التداولات

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال جلسة اليوم نحو 98.6 مليار جنيه، حيث بلغت كمية التداول نحو 2.07 مليار ورقة منفذة علي 156 ألف عملية.