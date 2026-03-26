شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية والبورصات العالمية انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الخميس، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مع تجدد المخاوف بشأن استمرار الحرب بعد رفض إيران عرضا أمريكيا لوقف إطلاق النار لمدة شهر، إلى جانب خطة تسوية شاملة، وفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" المتخصصة في متابعة أسواق الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في السوق المصري

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن أسعار الذهب في السوق المحلي سجلت تراجعا بنحو 65 جنيها خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – ليسجل نحو 6785 جنيها، في حين تراجعت أسعار الذهب عالميا، حيث فقدت الأوقية نحو 84 دولارًا لتسجل مستوى 4424 دولارًا.

وأوضح إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7754 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5816 جنيهًا، في الوقت الذي وصل فيه سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 54280 جنيهًا، مما يعكس حالة التذبذب التي تسيطر على سوق الذهب في مصر بالتوازي مع تحركات الأسعار العالمية.

لماذا انخفضت أسعار الذهب في مصر والبورصات العالمية؟



وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعد أن سجلت مكاسب على مدار جلستين متتاليتين، حيث يترقب المستثمرون في الأسواق العالمية ظهور مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن إمكانية إحراز تقدم في جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على اتجاهات الأسواق المالية والسياسات النقدية العالمية.

الضغوط البيعية والتوترات المستمرة

وتعرض المعدن النفيس لضغوط بيعية بعد موجة صعود قوية استمرت لثلاثة أيام متتالية، مدعومة في وقت سابق بحالة القلق الجيوسياسي، إلا أن هذه الضغوط عادت للظهور مجددًا مع استمرار حالة الغموض، خاصة بعد رفض إيران للمقترح الأمريكي الخاص بوقف إطلاق النار وخطة التسوية.

وتترقب الأسواق العالمية تحركات حاسمة بداية الأسبوع المقبل، خاصة مع احتمالات تصعيد عسكري جديد، حيث يراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتجه نحو تنفيذ عمليات عسكرية برية ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في أسعار الأصول المختلفة، وعلى رأسها الذهب والنفط.

تأثير التضخم وأسعار الفائدة على الذهب

ومن الناحية النظرية، تدعم التوترات الجيوسياسية الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وتزايد الضغوط التضخمية قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يمثل عامل ضغط على أسعار الذهب ويحد من مكاسبه المحتملة.