قال مصدر عسكري إيراني، إن أكثر من مليون مقاتل تم تجهيزهم للمعركة البرية مع الولايات المتحدة.

وأكد المصدر العسكري لوكالة تسنيم، أن "أكثر من مليون مقاتل تم تجهيزهم للمعركة البرية مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن أمريكا تريد فتح مضيق هرمز عبر عملية انتحارية.

وأشار المصدر العسكري، أن القوات الإيرانية مستعدة لهذه المعركة وجاهزون لإغلاق المضيق.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أصدرت الإدارة الأمريكية أوامر مكتوبة بالفعل لنشر جنود من اللواء القتالي الأول التابع للفرقة 82، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم نشر هذه القوات داخل إيران نفسها.

ولكن شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أفادت بأن الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ هذا الانتشار، وأن كبار القادة العسكريين قدموا طلبات محددة تهدف إلى الاستعداد لاستخدام القوات البرية في الصراع مع إيران.