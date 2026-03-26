أكد الدكتور حسن عبدالفتاح، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة كليفلاند، أن النظام المالي العالمي يمر بمرحلة تغيير تدريجي في بنية نظام البترودولار القائم منذ عقود طويلة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصين تستورد يوميًا نحو 12 مليون برميل نفط، وتستحوذ وحدها على 80% من صادرات النفط الإيراني حاليًا.

وأشار "عبدالفتاح"، إلى أن مضيق هرمز يُعد نقطة ارتكاز حيوية، حيث يمر من خلاله 20% من إجمالي النفط العالمي الذي يحتاجه العالم لضمان استمرار الإنتاج، ورغم الضغوط الجيوسياسية لا تزال 80% من تجارة النفط العالمية تُقيَّم بالدولار الأمريكي، بينما تراجعت حصته من الاحتياطيات العالمية من 70% إلى نحو 56% تقريبًا.

وحذر أستاذ إدارة الأعمال بجامعة كليفلاند، من أن تراجع استخدام الدولار بنسبة 10% إضافية في تجارة الطاقة سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية كبيرة وتقلبات حادة في أسعار السلع والخدمات العالمية.

ورأى الخبير الاقتصادي أن العالم يتجه نحو نظام مالي متعدد العملات بعيدًا عن الهيمنة الأحادية، لأن الاقتصاد الدولي لا يتحمل أي انهيار مفاجئ في الوقت الراهن.

وشدد على أن ارتفاع تكلفة التحوط وتقلبات أسعار الصرف العالمية ستكون السمة الغالبة خلال مرحلة الانتقال التدريجي التي يشهدها النظام النقدي الدولي لصالح عملات أخرى مقترحة.





نيابة عن الرئيس.. مدبولي يغادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع "مجلس السلام"

رئيس الوزراء يوجه بتعزيز التواصل مع البرلمان والرد الفوري على طلبات النواب