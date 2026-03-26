بزشكيان: إيران لم تسعَ يوما إلى امتلاك سلاح نووي

كتب : وكالات

08:58 م 26/03/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

أفادت الرئاسة الإيرانية، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحث في اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، التطورات الإقليمية والدولية بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وأكد بزشكيان لرئيس وزراء ماليزيا أن إيران لم تسعَ يومًا إلى امتلاك سلاح نووي.

واعتبر بزشكيان، أن الادعاء بسعي إيران لامتلاك سلاح نووي مجرد ذريعة لتبرير العدوان غير القانوني.

وأوضح بزشكيان، أن إيران تسعى إلى إنهاء كامل للحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

فيديو قد يعجبك



إسرائيل تقر بفشلها وتغير هدف الحرب: تقليص الأسلحة بدلا من إسقاط نظام إيران
طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
لأول مرة.. مشاهد من إقامة الصلاة داخل مدينة صاروخية في إيران
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
ضاحي خلفان: الإمارات لم تشن حربا على إيران وكنا متنفسًا لها خلال العقوبات
رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
أول رد رسمي على أنباء رسو سفينة فولاذ متجهة لإسرائيل في ميناء أبو قير
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة