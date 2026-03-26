أفادت الرئاسة الإيرانية، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحث في اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، التطورات الإقليمية والدولية بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وأكد بزشكيان لرئيس وزراء ماليزيا أن إيران لم تسعَ يومًا إلى امتلاك سلاح نووي.

واعتبر بزشكيان، أن الادعاء بسعي إيران لامتلاك سلاح نووي مجرد ذريعة لتبرير العدوان غير القانوني.

وأوضح بزشكيان، أن إيران تسعى إلى إنهاء كامل للحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.