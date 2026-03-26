تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 26 مارس 2026.

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.04% عند مستوى 47001 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.92%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.87%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 29.4 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 30.3 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 854 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.21% عند مستوى 46930 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس بنسبة 9.81%، ليغلق على سعر 4.87 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 5.4 جنيه.

وتراجع سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 7.14%، ليغلق على سعر 61 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 65 قرشًا.

وهبط سهم اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية بنسبة 6.43%، ليغلق علي سعر 1.6 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.7 جنيه.

وانخفض سهم الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول بنسبة 5.41%، ليغلق علي سعر 1.75 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.85 جنيه.

وتراجع سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 4.96%،ليغلق على سعر 24.31 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 25.58 جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم مستشفى النزهه الدولي بنسبة 5.48%، ليغلق على سعر 13.08 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.40 جنيه.

وصعد سهم العربية للاسمنت بنسبة 5.27%، ليغلق على سعر 49.38 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 46.91 جنيه.

وارتفع سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة بنسبة 5.26%، ليغلق علي سعر 8.80 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 8.36 جنيهًا.

وزاد سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 4.98%، ليغلق علي سعر 4.85 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.62 جنيه.

وصعد سهم مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية بنسبة 4.85%، ليغلق على سعر 1.73 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.65 جنيه.

