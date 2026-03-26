قفزة في أسعار النفط.. سعر خام برنت يتخطى 5% في العقود الآجلة

كتب : منال المصري

04:04 م 26/03/2026

واصلت العقود الآجلة لخام برنت الارتفاع، متجاوزة 5% لتصل إلى 107.55 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم، وفق بلومبرج.

ما أسباب صعود خام برنت؟

ارتفع خام برنت وسط تضارب التصريحات بين أمريكا وإيران بشأن الوصول إلى اتفاق بوقف الحرب مما يثير شكوكا بتصاعد التوترات بالمنطقة.

ويتبقى يومين فقط من الهدنة التي أعطاها دونالد ترامب لإيران للاعتراف بالهزيمة وفتح مضيق هرمز قبل ضرب بنيتها التحتية.


يدرس البنتاجون خيارات لتوجيه "ضربة قاصمة" تشمل استخدام القوات البرية وحملة قصف واسعة، فيما حثّ ترمب إيران على "التعامل بجدية" قبل فوات الأوان، وفق ما نقلته الشرق مع بلومبرج عن موقع إكسيوس.

