قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع بالبيت الأبيض اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن دول الخليج.

وأضاف ترامب أنه حتى لو تم سحب الوجود العسكري الأمريكي الدائم أو تقليله في منطقة الشرق الأوسط سنحمي دول الخليج.

We will protect the Gulf countries, even if we don’t stay. pic.twitter.com/Ii0MbJCIms — Clash Report (@clashreport) March 26, 2026

وفي السياق ذاته، أكد ترامب، إن القوات الأمريكية قامت بشن هجوما قويا خلال الأسابيع الماضية على القدرات الإيرانية بصورة لا مثيل لها.

وأشار ترامب، أن الجيش الأمريكي ألحق ضررا كبيرا بالمواقع الإيرانية التي تنتج المسيرات، مضيفا: "لا يمكن أن نسمح للمجانين بالحصول على سلاح نووي".

وذكر ترامب، أن القوات الإيرانية هاجموا دول الخليج، مؤكدًا أن صواريخهم كانت مصوبة على الشرق الأوسط قبل أن تبدأ القوات الأمريكية والإسرائيلية هجومها.