قال خبيران بسوق المال، في حديثهما لـ"مصراوي"، إن صعود المؤشر الرئيسي إلى مستوى 53600 نقطة وتحقيقه قمة تاريخية يرجع ذلك إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وطهران، إلى جانب الالتزام بوقف إطلاق النار، فضلاً عن المساعي الأمريكية لإنهاء الصراع بشكل كامل.

تباينت آراء الخبيرين بتوقعات أداء المؤشر خلال الفترة المقبلة، إذ يرى أحدهما أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد يواصل صعوده ويحقق مستويات تاريخية جديدة، بينما يرى الآخر أن استمرار الارتفاع قد يكون محدودًا في ظل احتمال تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد ما شهدته منطقة مضيق هرمز من مناوشات أمس على خلفية الحصار الأمريكي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفع بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 53605 نقطة، في ختام جلسة الأربعاء الماضي، محققًا قمة تاريخية جديدة.

أسباب تحقيق المؤشر الرئيسي للبورصة قمة تاريخية

قالت حنان رمسيس، عضو مجلس أدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يرجع إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وطهران، والالتزام بوقف إطلاق النار، إلى جانب المساعي الأمريكية لإنهاء الصراع بشكل كامل.

وأضافت حنان، أن العامل الأبرز وراء وصول المؤشر إلى قمم تاريخية يتمثل في زيادة مشتريات المؤسسات المحلية للأسهم القيادية، بالإضافة إلى أسهم المؤشر السبعيني، التي شهدت تحركات إيجابية مدعومة بالاكتتابات، وزيادات رؤوس الأموال، وعمليات شراء أسهم الخزينة، فضلًا عن النتائج المالية القوية وتوزيعات الأرباح النقدية والعينية.

وأشارت، إلى أن بعض حقوق الاكتتاب سجلت ارتفاعات يومية تجاوزت 20%، مؤكدة سيطرة حالة من التفاؤل على تعاملات السوق، في ظل اتجاه المستثمرين إلى البورصة المصرية باعتبارها أحد أدوات التحوط من التضخم.

استمرار الاتجاه الإيجابي للسوق

وأكدت حنان، استمرار الاتجاه الإيجابي للسوق، مع توقعات بوصول المؤشر الرئيسي إلى مستوى 55 ألف نقطة بنهاية مايو، مشيرة إلى احتمالية حدوث حركة تصحيحية طبيعية بعد تسجيل قمم تاريخية، نتيجة عمليات جني أرباح أو إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، خاصة إذا تراجع المؤشر دون مستوى 54 ألف نقطة.

وأضافت حنان، أن استمرار الصعود يعكس ثقة المستثمرين وعدم تخوفهم من الطروحات الحكومية المرتقبة، في ظل توافر سيولة قوية لدى المؤسسات المحلية، ما يدعم استمرار الزخم الصاعد رغم احتمالات التصحيح المؤقت.

توقعات الخبراء للمؤشر الرئيسي خلال جلسات الأسبوع القادم

كما أوضحت، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يواصل تسجيل مستويات تاريخية، مدعومًا بارتفاع قيم التداول اليومية إلى أكثر من 10 مليارات جنيه، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء مؤشرات السوق كافة.

وقال مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي، إن صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستوى 53600 نقطة جاء بدعم من التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس على الأسواق العالمية وحالة التفاؤل لدى المستثمرين.

وتوقع شفيع أن المؤشر الرئيسي لم يتمكن من مواصلة صعوده خلال الجلسات القادمة، مرجع ذلك إلى تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار، وعودة المناوشات في مضيق هرمز على خلفية الحصار الأمريكي.