البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز يوميا

نجحت شركة أباتشي العالمية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية، وذلك عقب حفر البئر الاستكشافية " SKAL-1X" بمنطقة جنوب كلابشة.

جهود لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد

يأتي ذلك في إطار نتائج جهود تحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة الاستيراد، بحسب بيان الوزارة اليوم.

وأظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر تحقيق معدلات إنتاج يومية تُقدر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و2700 برميل متكثفات.

حوافز حكومية تشجع التوسع الاستكشافي

ويعكس هذا الكشف نجاح الحوافز والإجراءات التي نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أسهمت في تشجيع شركة أباتشي على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة استثماراتها، خاصة في المناطق الجديدة المجاورة لمناطق امتيازها القائمة.

ويقع الكشف الجديد في إحدى المناطق التي تم إسنادها للشركة مؤخرًا، بالقرب من مناطق عملها الحالية، بما يعزز جدوى الاستثمار، وخفض التكاليف، في ظل الاستفادة من القرب الجغرافي من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية القائمة.

ومن شأن هذا التوجه أن يسهم في تسريع عمليات التنمية ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج في أقصر وقت ممكن، بما يدعم تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، مع خفض النفقات الرأسمالية.