شهد اليوم 25 من شهر رمضان مجموعة من التطورات الاقتصادية في مصر، أبرزها ارتفاع الدولار و6 عملات عربية أمام الجنيه في البنوك، إلى جانب تراجع مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات.

كما أعلنت الحكومة تبكير صرف مرتبات مارس بمناسبة عيد الفطر، بينما يبدأ صرف دعم تكافل وكرامة لنحو 4.7 مليون أسرة بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه، بالتزامن مع إعلان إجازة البنوك لمدة 5 أيام خلال عطلة العيد.

ارتفاع الدولار

ارتفع سعر الدولار و6 عملات عربية أمام الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد 15 مارس 2026، مقارنة بمستويات نهاية تعاملات الخميس الماضي.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.48 جنيه للشراء و52.58 جنيه للبيع بزيادة 9 قروش، بينما بلغ في بنك مصر المستوى نفسه بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

اقرأ أيضًا:

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على انخفاض جماعي للمؤشرات.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 45926 نقطة، وسط ضغوط بيعية على عدد من الأسهم القيادية، خاصة في قطاعات البنوك والعقارات.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها على مائدة المواطن

لم تعد زيادة أسعار الوقود مجرد قرار اقتصادي يقتصر أثره على محطات البنزين، بل تحولت سريعًا إلى موجة تضغط على الأسواق وسلاسل الإمداد في مصر، لتصل تداعياتها إلى مائدة المستهلك اليومية، من الدواجن والخضروات إلى المطاعم الشعبية والسلع الغذائية.

اقرأ أيضًا:

صرف مرتبات مارس غدًا بمناسبة عيد الفطر

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، تبكير صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتبدأ غدًا الإثنين، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتأتي الخطوة في إطار التيسير على الموظفين قبل إجازة العيد وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم.

اقرأ أيضًا:

إجازة البنوك في عيد الفطر لمدة 5 أيام

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر لمدة 5 أيام بمناسبة عيد الفطر.

وتبدأ الإجازة من الخميس 19 مارس 2026 وحتى الاثنين 23 مارس 2026، على أن تُستأنف الأعمال صباح يوم الثلاثاء 24 مارس.

اقرأ أيضًا:

بدء صرف دعم "تكافل وكرامة" لـ4.7 مليون أسرة

أعلنت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدء صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة عن شهر مارس.

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

اقرأ أيضًا:

36.8% زيادة في إيداعات صندوق التوفير

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع إيداعات صندوق التوفير خلال العام المالي 2024 / 2025 بنسبة 36.8%، وفق النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة الإقبال على الادخار عبر مكاتب البريد، خاصة في ظل توسع الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

