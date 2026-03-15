سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

01:48 م 15/03/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأحد 15-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4943 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6355 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7415 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8474 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 59320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 84740 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 263541 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 423700 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.18% إلى نحو 5019 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول دولة توافق على مقترح مصر لتفعيل "القوة العربية المشتركة"
شئون عربية و دولية

أول دولة توافق على مقترح مصر لتفعيل "القوة العربية المشتركة"
"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟
رمضان ستايل

"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟
نجاح وأموال وترقية.. 4 أبراج الحظ يبتسم لهم في العيد
رمضان ستايل

نجاح وأموال وترقية.. 4 أبراج الحظ يبتسم لهم في العيد

حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية بقرار جديد لوزارة
حوادث وقضايا

حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية بقرار جديد لوزارة
إيران تطلق الموجة 54 من عملية "الوعد الصادق 4" وتستخدم صاروخ سجيل الباليستي
شئون عربية و دولية

إيران تطلق الموجة 54 من عملية "الوعد الصادق 4" وتستخدم صاروخ سجيل الباليستي

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم