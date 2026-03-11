ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.
بنك مصر: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.
كريدي أجريكول: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيهًا للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.76 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع.