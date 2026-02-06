التضامن تعلن عن بدء تحصيل قيمة تذكرة الطيران لحج الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ - 2026م ، والتي تشمل سعر تذكرة الطيران.

ويبلغ عدد الفائزين 12 ألف حاج ممن وقع عليهم الاختيار في القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج نوفمبر الماضي.

وتنظم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج هذا العام ثلاثة برامج للحج وفقًا للآتي:

- مستوى أول ..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي».

- مستوى ثاني .. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 800 متر من الحرم المكي».

- مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».

وسبق وأن قام الفائزون بالقرعة الإلكترونية العلنية فور وقوع الاختيار عليهم بسداد أسعار برامج الحج وفقًا لكل برنامج ، حيث قام الفائزون بالمستوى الأول بسداد مبلغ 415 ألف جنيه، والمستوى الثاني قاموا بسداد بمبلغ 262 ألف جنيه، أما الفائزون بالمستوي الثالث فقد قاموا بسداد مبلغ 228 ألف جنيه، وجميعها كانت لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران.

وفتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب سداد قيمه تذكرة الطيران للبرامج الثلاثة في أحد البنوك الحكومية «مصر- الأهلي – القاهرة » أو البريد المصري، بداية من الأحد المقبل الموافق 8 فبراير وحتي الخميس الموافق 12 فبراير الجاري، على النحو التالي، المستوى الأول 58 ألف جنيه، أما المستوي الثاني فتبلغ 49 ألف جنيه، والثالث 36 ألف جنيه، ليكون بذلك الفائز بقرعة حج الجمعيات الأهلية قد قام بسداد كافة الرسوم المقررة عليه لأداء الفريضة.