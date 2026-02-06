انخفضت أسعار العدس، واللحوم، والفول السائب، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والزيت، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.8 جنيه، بتراجع 10 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.7 جنيه، بزيادة 1.45 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.15 جنيه، بزيادة 54 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.97 جنيه، بزيادة 1.16 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.92 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.53 جنيه، بزيادة 39 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 62.3 جنيه، بتراجع 1.84 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.5 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.71 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.67 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 104.26 جنيه، بزيادة 2.24 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.31 جنيه، بزيادة 2.42 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.69 جنيه، بتراجع 2.67 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 136.67 جنيه، بتراجع 11.39 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.88 جنيه، بتراجع 6.63 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.84 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 100.45 جنيه، بتراجع 71 قرشًا.