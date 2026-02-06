إعلان

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:43 ص 06/02/2026

أسعار البيض

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6-2-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 142.11 جنيه، بزيادة 30 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 149.87 جنيه، بزيادة 3.76 جنيه.

