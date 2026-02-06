إعلان

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

11:22 ص 06/02/2026

أسعار الأسماك اليوم

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6-2-2026، بينما انخفضت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 64 و70 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

