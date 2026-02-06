إعلان

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق

كتب : آية محمد

10:44 ص 06/02/2026

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6-2-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36219.95 جنيه، بزيادة 389.78 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37985.68 جنيه، بزيادة 418.58 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3935.71 جنيه، بتراجع 14.29 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
زووم

بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"
أخبار مصر

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"

بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
زووم

بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
خطوتان على إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للشابات يضرب موعدا مع بنين في تصفيات
رياضة عربية وعالمية

خطوتان على إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للشابات يضرب موعدا مع بنين في تصفيات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية