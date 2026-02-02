كتب- أحمد الخطيب:

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيات العامة لشركتي "أنابيب البترول" و"القاهرة لتكرير البترول"، وذلك لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2026/ 2027، بمقر شركة أنابيب البترول في المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.



حضر الاجتماعات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.



وأكد الوزير أهمية الاستثمار في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية، والعمل على ضخ استثمارات إضافية لدعم الشبكة.



وأوضح بدوي أن شبكة خطوط نقل البترول تعد حلقة الوصل بين مواقع الإنتاج ومعامل التكرير وصولًا إلى المستهلك النهائي، بما يضمن توافر المنتجات البترولية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة والسرعة لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد على ضرورة الالتزام بالكفاءة التشغيلية ومعايير الجودة والأمان والسلامة في عمليات النقل، مضيفًا أن الاستثمار في مشروعات السلامة والصحة المهنية وإجراءات الحماية يعد أولوية قصوى لدى الوزارة.



وشدد الوزير على أهمية الرقابة والمتابعة المستمرة لكفاءة التشغيل وجودته في جميع مراحل النقل عبر الشبكة، إلى جانب الالتزام بالجداول الزمنية لمشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجارية.



ووجه بدوي بضرورة تكامل خطط تطوير شبكة الخطوط مع خطط توفير الاحتياجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع خطط تطوير معامل التكرير التي يجري توفير كميات إضافية من الخام لتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ويضمن جاهزية الشبكة وقدرتها على تلبية الاحتياجات.



وخلال أعمال الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول، أكد الوزير ضرورة مراقبة جودة المنتجات البترولية الناتجة عن عمليات التكرير، لارتباطها المباشر بالمستهلك، مشيراً إلى أهمية تسويق المنتجات المتميزة للشركة خارجيًا لتعظيم العائد الاقتصادي.

وأشار إلى المضي قدمًا في مشروعات رفع كفاءة معامل التكرير القائمة، موجهاً الشركة بإعداد خطة خمسية لرفع معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل بما يواكب الاستهلاك المحلي.

من جانبه، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، نجاح تطبيق منظومة "الإسكادا" (SCADA) لمراقبة خطوط الأنابيب، وتحديد مواقع التعديات ومحاولات السرقة بدقة وسرعة، مما أدى إلى انخفاض هذه الممارسات لمستويات غير مسبوقة.



واستعرض المهندس حجاج كيلاني، رئيس شركة أنابيب البترول، جهود تنفيذ حزمة مشروعات بقيمة تتجاوز 16 مليار جنيه لتطوير وإحلال وتجديد خطوط النقل بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.



في سياق متصل، استعرض الكيميائي طارق عبد اللطيف، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، الدور الإنتاجي للشركة وجهود رفع كفاءة وحداتها، موضحاً أن الشركة تمتلك ورش تصنيع كبرى مجهزة بأحدث المعدات، تمثل داعماً قوياً لصناعة التكرير وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى مساهمة الشركة في تنفيذ مشروع تطوير الغلايات بشركة الإسكندرية للبترول، الذي قاربت أجزاؤه الأولى على التشغيل التجريبي.



وأوضح "عبد اللطيف" أنه من المخطط أن تبلغ قيمة أعمال التصنيع المحلي نحو 679 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مستعرضاً جهود ابتكار وتوزيع المنتج الخاص بالألوان المستخدمة في الاستعراضات الجوية.



وأشار إلى أن إجمالي الوفر الناتج عن مشروعات ترشيد الطاقة بلغ 258 ميجاوات/ ساعة، نتيجة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمباني الإدارية، وإحلال نظم الإضاءة الحديثة الموفرة محل النظم التقليدية.