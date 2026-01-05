هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة الاثنين لليوم الثاني

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.54% عند مستوى 40676 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.48%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.41%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 692.09 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 489.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 2.23% عند مستوى 40898 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.