سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 يناير 2026

كتب : أحمد الخطيب

03:45 م 05/01/2026

أسعار الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 6802 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6755 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5910 جنيهات والجرام عيار 18 إلى نحو 5066 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 47280 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

