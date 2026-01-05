إعلان

مصري يتولى خزائن أغنى مدينة في العالم

كتب : آية محمد

03:03 م 05/01/2026

زهران ممداني

أسند زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد، منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية إلى شريف سليمان، أحد أبناء الجالية المصرية المولودين في المدينة.

ويمثل سليمان، الذي يتولى مسؤولية إدارة خزينة أغنى مدينة في العالم وفقًا لتقرير" Global Cities" لعام 2025 الجيل الثاني لوالدين مهاجرين من مصر، ويقف اليوم أمام مهمة تاريخية بعد اختيار العمدة الجديد له لقيادة الخزانة، وفقًا لما تم نشره موقع "العربية".

وتبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمدينة نيويورك نحو 2.49 تريليون دولار، كما تضم أكثر من 384 ألف مليونير، مما يرسخ مكانتها على رأس قائمة المدن الأغنى عالميًا.

بدأت مسيرة سليمان من أحياء كوينز، ليصبح لاحقًا أحد أبرز العقول المالية في نيويورك، حيث تمتد خبراته من إدارة ميزانيات جامعة "CUNY" التي تتجاوز 3 مليارات دولار إلى قيادة مكتب مصلحة المالية في عهد دي بلاسيو، حيث أشرف على تحصيل أكثر من 40 مليار دولار من الإيرادات الضريبية، وأدار فريقًا يضم 2000 موظف.

وخلال فترة عمله بالجامعة، ساعد في تقليص عجز جامعة "CUNY" بنسبة 80% خلال عامين، وتأمين تمويلات بمئات الملايين، إضافة إلى توسيع برامج الإعفاء الضريبي للأسر منخفضة الدخل لأول مرة منذ عقدين.

أجندة ممداني وتحديات المرحلة المقبلة

يصطدم سليمان مع تحدٍ جديد صعب، حيث تنتظره مهمة ليست سهلة، أجندة ممداني تركز على جعل نيويورك أكثر عدالة ومدينة ميسورة التكلفة، عبر مبادرات مثل النقل المجاني، والرعاية النهارية، وزيادة الإعفاءات الضريبية.

لكن خلف هذه الطموحات يقف واقع مالي صعب، حيث تواجه المدينة عجزًا يقدر بـ 380 مليون دولار للعام المالي 2026، وفجوات مستقبلية تصل إلى 6 مليارات دولار.

وسليمان مطالب بإيجاد حلول مبتكرة لسد هذه الفجوات، والتفاوض مع حكومة الولاية لتنفيذ تغييرات ضريبية، مع الحفاظ على ثقة المراقبين والمستثمرين في مدينة تُعد القلب النابض للاقتصاد العالمي.

وشريف سليمان لا يقود مجرد مكتب مالي، بل يتحكم في مفاتيح أكبر اقتصاد حضري في العالم، ونجاحه في هذه المهمة سيكتب فصلًا جديدًا في قصة مهاجر مصري أصبح مهندسًا لسياسات مالية في مدينة لا تنام.

