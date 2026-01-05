إعلان

بالجداول والخرائط.. ننشر تصنيف مناطق الإيجار القديم بمركز ومدينة دمنهور

كتب : أحمد نصرة

04:30 م 05/01/2026

الإيجار القديم

انتهت لجنة حصر وتصنيف المناطق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم بمحافظة البحيرة من أعمالها، في إطار تنفيذ القانون المنظم للعلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن العادل بين المالك والمستأجر وفق ضوابط ومعايير واضحة ومنصفة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن اللجنة أعدت خريطة تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للغرض السكني إلى ثلاث فئات رئيسية هي "مناطق متميزة – مناطق متوسطة – مناطق اقتصادية".

وأشارت إلى أن نتائج أعمال الحصر والتصنيف بمركز ومدينة دمنهور والتي أسفرت عن تقسيم مركز ومدينة دمنهور إلى 60 منطقة سكنية، بواقع 6 مناطق متميزة، و41 منطقة متوسطة، و13 منطقة اقتصادية، بما يحقق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية وفق طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.

وأضافت أن هذا التصنيف جاء استنادًا إلى عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، ومدى توافر المرافق العامة، إلى جانب شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. هنا

دمنهور (5)دمنهور (2)دمنهور (4)دمنهور (6)دمنهور (1)دمنهور (3)دمنهور (8)دمنهور (7)دمنهور (9)دمنهور (10)دمنهور (13)دمنهور (12)دمنهور (14)دمنهور (15)دمنهور (16)دمنهور (18)دمنهور (17)دمنهور (19)دمنهور (20)دمنهور (21)دمنهور (11)دمنهور (23)دمنهور (22)دمنهور (25)دمنهور (24)دمنهور (26)دمنهور (28)دمنهور (27)دمنهور (30)دمنهور (29)دمنهور (31)دمنهور (32)دمنهور (34)دمنهور (35)دمنهور (36)دمنهور (38)دمنهور (39)دمنهور (33)دمنهور (40)دمنهور (41)دمنهور (37)دمنهور (42)دمنهور (43)

الإيجار القديم البحيرة الدكتورة جاكلين عازر خريطة تقسيم المناطق

