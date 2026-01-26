بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره

قال يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرًا يعود بالأساس إلى هبوط العملة الأمريكية عالميًا، وليس لعوامل محلية فقط.

وأوضح خلال مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، أن وصول الدولار إلى مستوى 47 جنيهًا جاء نتيجة انخفاضه في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن بنوكًا كبرى مثل "جي بي مورجان" تتوقع تراجع الدولار عالميًا بنسبة تتراوح بين 5% و6%.

وأبرز الوزير الأسبق اتجاه البنوك المركزية الكبرى للتخلي عن الدولار وتقليص حيازاتها منه بشكل ملحوظ؛ حيث أكد أن تراجع الثقة في العملة الأمريكية، وسط حالة "عدم الاستقرار" التي تغلب على الاقتصاد العالمي، دفع هذه البنوك لاستبدال الدولار بالذهب كملاذ آمن.

وأضاف غالي أن الدولار قد يتراجع بأكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية متابعة تطورات الاقتصاد العالمي لفهم مسار العملة الأمريكية محليًا.

