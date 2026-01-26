إعلان

بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره

كتب : أحمد الخطيب

02:25 م 26/01/2026

يوسف بطرس غالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرًا يعود بالأساس إلى هبوط العملة الأمريكية عالميًا، وليس لعوامل محلية فقط.

وأوضح خلال مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، أن وصول الدولار إلى مستوى 47 جنيهًا جاء نتيجة انخفاضه في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن بنوكًا كبرى مثل "جي بي مورجان" تتوقع تراجع الدولار عالميًا بنسبة تتراوح بين 5% و6%.

وأبرز الوزير الأسبق اتجاه البنوك المركزية الكبرى للتخلي عن الدولار وتقليص حيازاتها منه بشكل ملحوظ؛ حيث أكد أن تراجع الثقة في العملة الأمريكية، وسط حالة "عدم الاستقرار" التي تغلب على الاقتصاد العالمي، دفع هذه البنوك لاستبدال الدولار بالذهب كملاذ آمن.

وأضاف غالي أن الدولار قد يتراجع بأكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية متابعة تطورات الاقتصاد العالمي لفهم مسار العملة الأمريكية محليًا.

اقرأ أيضًا:

منها الأموال الساخنة.. لماذا قفز الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 20 شهرا؟

استطلاع لـ"رويترز" يتوقع ارتفاع الدولار إلى 48.3 جنيها في يونيو المقبل

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

يوسف بطرس غالي لدولار لتخلص من الدولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بث مباشر.. مدبولي يشهد احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي
أخبار مصر

بث مباشر.. مدبولي يشهد احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره
اقتصاد

بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره
مؤلف"وننسى اللي كان" يرد على تشابه أحداثه مع حياة ياسمين عبدالعزيز وشيرين
زووم

مؤلف"وننسى اللي كان" يرد على تشابه أحداثه مع حياة ياسمين عبدالعزيز وشيرين
وفاة شقيقة الفنانة ميمي جمال
زووم

وفاة شقيقة الفنانة ميمي جمال

سوريا تتفق مع الأردن على استيراد 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا
شئون عربية و دولية

سوريا تتفق مع الأردن على استيراد 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل مستوى تاريخيا جديدا بمنتصف التعاملات