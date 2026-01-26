إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:33 ص 26/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

يذكر أن الذهب قفز إلى مستوى قياسي، متجاوزا مستوى 5000 دولار للأونصة "الأوقية"، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7655 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6695 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5740 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4465 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3190 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 237985 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 53560 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.04% إلى نحو 4987 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب اليوم ارتفاع الذهب ارتفاع أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب زيادة أسعار الذهب سعر الذهب عالميا سعر الذهب لحظة بلحظة الذهب في مصر سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر الجنيه الذهب سعر وقية الذهب ارتفاع أوقية الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
مصراوي ستوري

"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
أخبار المحافظات

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
زووم

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
"قبل حمزة عبد الكريم".. ثنائي مصري ارتدى قميص برشلونة الإسباني
رياضة عربية وعالمية

"قبل حمزة عبد الكريم".. ثنائي مصري ارتدى قميص برشلونة الإسباني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت