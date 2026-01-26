سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

يذكر أن الذهب قفز إلى مستوى قياسي، متجاوزا مستوى 5000 دولار للأونصة "الأوقية"، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7655 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6695 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5740 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4465 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3190 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 237985 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 53560 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.04% إلى نحو 4987 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.