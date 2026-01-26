النفط يحافظ على مكاسبه وسط ترقب لتطورات التوتر بين أمريكا وإيران



وكالات

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، إذ أبقت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين في حالة من القلق والترقب حتى بعد استئناف خط أنابيب التصدير الرئيسي في قازاخستان عملياته بالكامل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.18% إلى 66 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0127 بتوقيت جرينتش.

وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.23% إلى 61.21 دولار للبرميل.

وسجل كلا المؤشرين مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7% ليغلقا يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 14 يناير.

ومن المتوقع وصول مجموعة حاملة طائرات عسكرية أمريكية وأصول أخرى إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، إن الولايات المتحدة لديها أسطول يتجه نحو إيران لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، حيث طلب من طهران عدم قتل المتظاهرين أو إعادة تشغيل برنامجها النووي.

ويوم الجمعة، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن إيران ستتعامل مع أي هجوم كحرب شاملة ضدنا.

وقال توني سيكامور المحلل في شركة آي جي "أدى إعلان الرئيس ترامب عن إبحار أسطول أمريكي نحو إيران إلى إشعال المخاوف من تعطل الإمدادات، مما أضاف علاوة مخاطرة إلى أسعار الخام ودعم توجهات العزوف عن المخاطرة على نطاق أوسع هذا الصباح."

وقال اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين في قازاخستان، إنه عاد إلى طاقة التحميل الكاملة في محطته على ساحل البحر الأسود أمس الأحد بعد الانتهاء من الصيانة في إحدى نقاط الرسو الثلاث.

وفي الولايات المتحدة، انخفض إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وارتفعت أسعار الطاقة الفورية وسط عاصفة شتوية بدأت تجتاح البلاد يوم الجمعة.

وقال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة: "تأثر إنتاج النفط أيضا بالطقس الشتوي القاسي، إذ بلغت الخسائر حوالي 250 ألف برميل يوميا، بما في ذلك الانخفاضات في باكن وأوكلاهوما وأجزاء من تكساس"، وفقا للغد.