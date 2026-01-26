تقدمت النائبة مروة حسين بوريص، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني موجّه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن أسباب التراجع الملحوظ في إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، وغياب الإفصاح المنتظم عن بيانات إنتاج البترول الخام.

وأوضحت البرلمانية، أن البيانات الصادرة عن مصادر دولية متخصصة في رصد أسواق الطاقة تشير إلى اتجاه هبوطي واضح في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي منذ منتصف عام 2024 وحتى الربع الأخير من عام 2025، بما يعكس تراجعًا تدريجيًا ومستمرًا في متوسط الإنتاج الشهري، بعد أن كان قد سجل مستويات أعلى في فترات سابقة.

وأشارت إلى غياب نشر بيانات رسمية منتظمة ومحدثة بشأن إنتاج البترول الخام على المستوى المحلي، سواء ضمن البيانات الدورية للوزارة أو التقارير المعلنة للرأي العام، الأمر الذي يخلق فجوة معلوماتية في أحد أكثر القطاعات تأثيرا على ميزان المدفوعات، وتكلفة الطاقة، واحتياجات الاستيراد، واستدامة المالية العامة.

وأكدت البرلمانية، أن الشفافية في قطاع الطاقة لا تُعد ترفا معلوماتيا، بل تمثل شرطا أساسيا لحسن إدارة الموارد السيادية وتعزيز الثقة في السياسات العامة.

وتساءلت النائبة عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، وما إذا كان ذلك يعود إلى عوامل فنية أو استثمارية، أو تأخيرات في أعمال التنمية، أو اعتبارات تعاقدية مع الشركاء الأجانب، مطالبة بتوضيح الخطة الزمنية المحددة لوقف هذا التراجع واستعادة معدلات إنتاج مستقرة تتناسب مع احتياجات السوق المحلي والتزامات الدولة التصديرية.

كما تساءلت عن أسباب عدم الإفصاح المنتظم عن بيانات إنتاج البترول الخام مقارنة بما هو متبع في غالبية الدول المنتجة، وما إذا كانت هناك نية لاعتماد إطار دوري وشفاف لنشر هذه البيانات أسوة ببيانات الغاز الطبيعي.

واختتمت النائبة مروة بوريص سؤالها بطلب توضيح كيفية تقييم الوزارة لتأثير تراجع الإنتاج على زيادة الاعتماد على الاستيراد، وارتفاع تكلفة دعم الطاقة، وما يترتب على ذلك من ضغوط متزايدة على النقد الأجنبي خلال المرحلة الحالية.