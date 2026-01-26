إعلان

جهاز 6 أكتوبر ينظم رحلات مجانية لمعرض الكتاب

كتب : محمد عبدالناصر

06:00 ص 26/01/2026

جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر برئاسة المهندس محمد عادل، عن تنظيم رحلات مجانية مخصصة لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

تأتي هذه المبادرة تيسيرًا على المواطنين الراغبين في زيارة المعرض والاستمتاع بالفعاليات الثقافية، وإيمانًا من الجهاز بدور القراءة في تنمية المجتمع.

وجاءت مواعيد الرحلات على النحو التالي:

- السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦، مكان التجمع أمام مقر جهاز مدينة ٦ أكتوبر، حيث تم توفير عدد 2 باص حديث مجهز لضمان راحة المواطنين بالتنسيق مع شركة مواصلات العاصمة

رحلة الذهاب:

- الساعة 9:00 صباحاً من أمام مقر جهاز ٦ أكتوبر.

رحلة العودة:

- الساعة 5:00 مساءً للعودة من المعرض إلى مقر الجهاز.

أكد المهندس محمد عادل أن الجهاز يحرص دائماً على المشاركة في الفعاليات الوطنية والثقافية، مشيراً إلى أن توفير هذه الحافلات يهدف إلى تشجيع الأسر والشباب على زيارة هذا المحفل الثقافي العالمي دون تحمل عناء المواصلات.

ويناشد جهاز المدينة الالتزام بمواعيد التجمع لضمان انطلاق الرحلة في موعدها المحدد، مع تمنيات جهاز المدينة بقضاء وقت ممتع ومفيد في رحاب المعرفة.

