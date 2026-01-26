هل تراجع التأييد لحكومة رئيسة وزراء اليابان؟



وكالات

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيكي اليابانية وتلفزيون طوكيو على مدى 3 أيام حتى أمس الأحد، تراجع نسبة التأييد لحكومة رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي إلى 67% من 75% في ديسمبر.

وذكرت صحيفة نيكي، أن هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها نسبة التأييد إلى أقل من 70% منذ تولي تاكايتشي رئاسة الوزراء في أكتوبر.

وأضافت الصحيفة، أن نسبة من عبروا عن عدم تأييدهم لحكومة تاكايتشي ارتفعت إلى 26% من 18% في الاستطلاع السابق في ديسمبر.

ومن بين إجمالي المستطلعين، قال 56% إنهم لا يعتقدون أن حزمة التحفيز التي طرحتها تاكايتشي للتخفيف من تبعات ارتفاع تكاليف المعيشة ستكون فعالة، وهي نسبة أعلى من نسبة 38% الذين يعتقدون أنه سيكون لها تأثير إيجابي.

ودعت تاكايتشي إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في الثامن من فبراير شباط للحصول على تفويض لتعزيز سياستها المالية التوسعية، وهي خطوة أدت إلى ارتفاع عائدات السندات بسبب مخاوف السوق من أن اليابان قد تضطر إلى إصدار ديون إضافية، وفقا للغد.