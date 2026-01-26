"جنينة" فاكهة.. زوجة عمرو السولية تنشر صورا مع بناتها

تركي آل الشيخ يتفاعل مع فوز مان يونايتد على أرسنال في الدوري الإنجليزي

القاهرة – مصراوي

نشرت هدير مندور، زوجة عمرو السولية لاعب نادي سيراميكا كليوباترا حاليا والنادي الأهلي سابقا، صورا جديدة برفقة بناتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت هدير متابعيها بصور تجمعها بطفلتيها داخل إحدى حدائق الفاكهة، حيث ظهرت الأسرة وهي تستمتع بقطف الفاكهة من الأشجار في أجواء عائلية مميزة.

وأنجبت هدير مندور من زوجها عمرو السولية طفلتين، هما ليلى وصوفيا، وتحرص هدير على مشاركة متابعيها بصور تجمعها مع عائلتها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عمرو السولية قد تزوج هدير مندور عقب انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، بعد فترة خطوبة استمرت أربع سنوات.