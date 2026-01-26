مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"جنينة" فاكهة.. زوجة عمرو السولية تنشر صورا مع بناتها

كتب : مصراوي

04:09 ص 26/01/2026
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    زوجة عمرو السولية وبناته (4)
  • عرض 23 صورة
    زوجة عمرو السولية وبناته (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة عمرو السولية وبناته (2)
  • عرض 23 صورة
    عمرو السولية وزوجته (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    عمرو السولية وزوجته (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة عمرو السولية (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة عمرو السولية (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة عمرو السولية (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة عمرو السولية (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    عمرو السولية وزوجته (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    عمرو السولية وزوجته (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    عمرو السولية وزوجته (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    عمرو السولية وزوجته (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    عمرو السولية وزوجته (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    عمرو السولية وزوجته (9)
  • عرض 23 صورة
    عمرو السولية وزوجته (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    عمرو السولية وزوجته (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة عمرو السولية وبناته (5)
  • عرض 23 صورة
    عمرو السولية وزوجته (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (20)
  • عرض 23 صورة
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (18)
  • عرض 23 صورة
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (19)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة – مصراوي

نشرت هدير مندور، زوجة عمرو السولية لاعب نادي سيراميكا كليوباترا حاليا والنادي الأهلي سابقا، صورا جديدة برفقة بناتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت هدير متابعيها بصور تجمعها بطفلتيها داخل إحدى حدائق الفاكهة، حيث ظهرت الأسرة وهي تستمتع بقطف الفاكهة من الأشجار في أجواء عائلية مميزة.

وأنجبت هدير مندور من زوجها عمرو السولية طفلتين، هما ليلى وصوفيا، وتحرص هدير على مشاركة متابعيها بصور تجمعها مع عائلتها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عمرو السولية قد تزوج هدير مندور عقب انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، بعد فترة خطوبة استمرت أربع سنوات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة عمرو السولية عمرو السولية بنات عمرو السولية هدير مندور السولية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
زووم

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
أخبار مصر

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
"قبل حمزة عبد الكريم".. ثنائي مصري ارتدى قميص برشلونة الإسباني
رياضة عربية وعالمية

"قبل حمزة عبد الكريم".. ثنائي مصري ارتدى قميص برشلونة الإسباني
"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
مصراوي ستوري

"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت