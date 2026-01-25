إعلان

وزير البترول يبحث مع هانتر الأسترالية فرص الاستثمار في التعدين

كتب : أحمد الخطيب

06:59 م 25/01/2026

وزير البترول يبحث مع هانتر الأسترالية فرص الاستثمار في التعدين

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد مجموعة "هانتر آند كو" الأسترالية للتعدين، برئاسة إيـان كورتلانج، وبحضور فرانسوا فان شالكفيك، الرئيس الإقليمي للمنطقة، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، فرص الاستثمار المشترك في قطاع التعدين المصري.

وأبدت المجموعة الأسترالية، خلال اللقاء، عزمها ضخ استثمارات جديدة وعقد شراكات استراتيجية في مصر، مدفوعة بحزمة الإصلاحات التشريعية والمحفزات التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الشركات العالمية.

ويأتي هذا التحرك كأولى ثمار زيارة وزير البترول إلى ولاية "بيرث" الأسترالية في نوفمبر الماضي، والتي استعرض خلالها الفرص الواعدة في مصر أمام كبرى شركات التعدين، وخاصة الناشئة والمتوسطة.

وأشاد وفد "هانتر" بالبيئة التشريعية الحالية لقطاع التعدين في مصر، مؤكدين أنها نجحت في تذليل العقبات وتسريع الإجراءات، مما شجع الشركة على اتخاذ قرار الدخول إلى السوق المصرية وفق رؤية واضحة.

واستعرضت المجموعة مجالات التعاون المقترحة، والتي تركز بشكل أساسي على أنشطة استكشاف واستغلال "المعادن الحيوية والاستراتيجية" اللازمة لقطاع الطاقة، وتوطين صناعات القيمة المضافة، مستعرضة ما تمتلكه من تكنولوجيات متطورة لرفع كفاءة المشروعات التعدينية.

كما أعربت الشركة عن رغبتها في نقل الخبرات عبر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الهندسية والجيولوجية المصرية، لربط الخبرات المحلية بنظيرتها الأسترالية.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء، على التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية لوضع "نموذج تنفيذي" لبدء عمل الشركة في مصر، وترتيب زيارات ميدانية لعدد من المواقع التعدينية، وعقد لقاءات مع الشركات العاملة في القطاع حاليًا.

