فنزويلا تُطلق سراح ما لا يقل عن 100 سجين سياسي.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

05:23 ص 26/01/2026

علم فنزويلا

وكالات

أفادت مجموعة حقوقية، أن الحكومة الفنزويلية أطلقت سراح ما لا يقل عن 100 سجين سياسي.

قال رئيس منظمة "فوربينال" المنتدى الجنائي، ألفريدو روميرو، إن مجموعته تحققت من هويات 104 من المفرج عنهم.

وكتب روميرو على منصة إكس: "سيكون من المثالي لو قامت الحكومة بنشر قوائم بأسماء المفرج عنهم".

وتقدر منظمة "فوربينال" وجود حوالي 800 سجين سياسي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وقد اعتقل العديد منهم خلال الاحتجاجات ضد إعادة انتخاب نيكولاس مادورو المتنازع عليها عام 2024.

وفي 3 يناير الجاري، ألقى الجيش الأمريكي القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس في عملية في كراكاس.

وينتظر كلاهما الآن المحاكمة في نيويورك بتهم تهريب المخدرات وتهم أخرى.

وقبل العملية بفترة طويلة، كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على حكومة مادورو لإطلاق سراح السجناء السياسيين.

ومع عمليات الإفراج الأخيرة، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم في أعقاب العملية الأمريكية إلى 240 شخصا على الأقل، وفقا لمنظمات مختلفة، وفقا لروسيا اليوم.

فنزويلا إطلاق سراح سجناء في فنزويلا الرئيس الفنزويلي

