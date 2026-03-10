إعلان

وزير البترول: الدولة تتحمل 30 مليار جنيه دعمًا لأسطوانات البوتاجاز

كتب : أحمد الخطيب

03:50 م 10/03/2026

كريم بدوي وزير البترول

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 30 مليار جنيه سنويًا لدعم أسطوانات البوتاجاز، رغم الزيادة الأخيرة في أسعارها، وذلك في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استمرار توافرها في السوق المحلية.

وقال بدوي، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الأسابيع الماضية شهدت ارتفاعات غير متوقعة في أسعار الطاقة عالميًا، حيث زادت أسعار النفط الخام بنحو 30%، وارتفعت أسعار البنزين بنحو 25%، بينما سجلت أسعار السولار زيادات كبيرة تراوحت بين 74% و80%.

وأضاف أن أسعار النفط العالمية قفزت من نحو61 دولارًا للبرميل إلى قرابة 120 دولارًا، بزيادة تقترب من 50%، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تكلفة توفير المنتجات البترولية في السوق المحلية.

ولفت الوزير إلى أن أسعار الغاز الطبيعي شهدت أيضًا ارتفاعًا مفاجئًا، حيث صعدت من متوسط يتراوح بين 12 و13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية إلى نحو 20 دولارًا، نتيجة توقف أو تراجع إنتاج بعض الدول المصدرة. ورغم ذلك، أكد أن إمدادات الغاز الطبيعي والوقود متوافرة بصورة مطمئنة، خاصة مع امتلاك مصر أربع سفن تغييز داخل البلاد بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا.

زيادة استثنائية على أسعار المنتجات البترولية

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج.

وشمل القرار زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر، إلى جانب رفع سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، وكذلك غاز تموين السيارات. وأوضحت الوزارة أن القرار جاء في ضوء الارتفاع الحاد في أسعار النفط عالميًا وتكاليف الشحن والتأمين، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز الإنتاج المحلي ومتابعة تطورات الأسواق لضمان استقرار إمدادات الوقود في السوق المحلية.

