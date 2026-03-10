قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤثر بشكل طفيف على أسعار الهواتف المحمولة محلية الصنع نتيجة زيادة تكاليف النقل والتوزيع.

قررت لجنة التسعير التلقائي رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد اعتبارًا من اليوم، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026.

ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

وأشار طلعت إلى أن التأثير الفعلي للزيادة الأخيرة في البنزين لم يظهر بعد على الأسعار.

وأوضح أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الحالية هو العامل الأساسي وراء زيادة أسعار الهواتف في الوقت الحالي وذلك لاعتماد شركات التصنيع على استيراد مكونات وقطع غيار الهواتف بالدولار.

وأشار إلى أن بعض الشركات المنتجة للهواتف رفعت أسعار هواتفها بالفعل خلال الأسبوع الحالي، نتيجة ارتفاع الدولار، بنسب تتراوح بين 2.5% و8%.



وأكد أن الشركات لن تقوم برفع الأسعار مباشرة بسبب البنزين، لكن من المتوقع أن يظهر تأثيرها على السوق خلال الأيام القادمة.



بلغ حجم إنتاج الهواتف في مصر نحو 3 ملايين جهاز خلال عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 10 ملايين جهاز في 2025، مع خطة لزيادته إلى 15 مليون جهاز خلال العام الجاري.



