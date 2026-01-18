إعلان

تنظيم الاتصالات يعلن إقامة أول مزاد على منصة "أوكشنز" يوم 26 يناير

كتب : آية محمد

12:08 م 18/01/2026

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إقامة أول مزاد على منصة "أوكشنز auctions" الإلكترونية المخصصة للأرقام المختصرة المميزة (الثلاثية والسداسية) يوم 26 يناير، حيث تتاح الأرقام السداسية كفرصة مثالية للشركات الصغيرة والناشئة للحصول على رقم مختصر مميز، بينما تخصص الأرقام الثلاثية للشركات الكبيرة الساعية لترسيخ هويتها.

ودعا الجهاز كافة الجهات الراغبة في المشاركة إلى سرعة استيفاء إجراءات التسجيل وسداد التأمين في موعد أقصاه 21 يناير لضمان الأفضلية في دخول المزاد، مع توفير طرق دفع ميسرة تشمل التحويل اللحظي عبر تطبيق "إنستاباي"، بحسب بيان اليوم.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان أطلق منصة "أوكشنز" auctions، باعتبارها أول منصة إلكترونية من نوعها في السوق المصري تهدف إلى إتاحة أرقام اتصال مختصرة مميزة لمراكز خدمة العملاء عن طريق إجراء مزادات، وذلك بعد إجراء دراسات وأبحاث متخصصة أظهرت وجود فجوة بين الأرقام المميزة التي يسهُل على المستخدمين تذكرها واحتياج السوق منها.

وتساعد منصة "أوكشنز" المستخدمين على الوصول إلى الشركات والمؤسسات المختلفة بسهولة أكبر وتقليل الوقت والمجهود عند التواصل للحصول على الخدمات، وتسهم في تحسين جودة خدمة العملاء المقدمة للمستخدمين من خلال إتاحة أرقام سهلة وواضحة للتواصل مع البنوك، وشركات الاتصالات، والخدمات الصحية، وخدمات التجزئة، والسياحة، والتطوير العقاري، وغيرها من القطاعات، مما ينعكس على سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة الخدمة، وتحسين مستوى رضا المستخدمين.

ويأتي إطلاق منصة "أوكشنز" ضمن استراتيجية الجهاز لتعزيز مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لخدمات مراكز الاتصال، ودعم قدرتها التنافسية في تصدير الخدمات الرقمية، خاصًة في ظل التطور الكبير الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات العشرة الأخيرة.

رابط المنصة: هنا

