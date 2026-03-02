يرى خبراء بسوق المال، الذين تحدثوا إلى "مصراوي"، أن أداء البورصة المصرية خلال الفترة القادمة سيكون متذبذبًا بين مكاسب وخسائر وسط الحرب الأمريكية الأيرانية، وأن هناك سيناريوهين، الأول، في حال تهدئة الأوضاع السياسية والعسكرية، قد تعود مؤشرات البورصة إلى مستوى 50 ألف نقطة مرة أخرى، أما السيناريو الثاني، ففي حال تطور الحرب، فمن المحتمل أن تتأثر البورصة سلبًا خلال الفترة المقبلة.

تسببت الحرب الأمريكية الإيرانية في نزيف بورصات الخليج والبورصة المصرية أمس قبل أن تلتقط أنفاسها وتقلل خسائرها اليوم.

تتوقع حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن تظل البورصة خلال الفترة القادمة في حالة من التذبذب بين مكاسب وخسائر، إلى أن يعتاد المستثمرون على أجواء الحرب، كما حدث أثناء حرب غزة التي بدأت عام 2023 وما زالت مستمرة.

وأشارت إلى أن البورصة بدأت في عام 2024 تتكيف مع الأوضاع، ثم شهدت في عام 2025 ارتفاعات كبيرة، وفي بداية عام 2026 حققت ارتفاعات تاريخية ووصلت إلى مستويات قياسية.

وأوضحت أن الأمر يتعلق باعتياد الأخبار، كما حدث خلال أزمة كورونا، وكذلك خلال حرب روسيا وأوكرانيا، وأيضًا في الحرب الإيرانية المرتبطة بأحداث غزة، مؤكدة أن الاقتصاد المصري متماسك وقادر على التكيف مع الأزمات.

من جانبه، توقع محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، أن أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة يرتبط بوجود سيناريوهين،

السيناريو الأول: في حال تهدئة الأوضاع السياسية والعسكرية، قد تعود مؤشرات البورصة إلى مستوى 50 ألف نقطة مرة أخرى، باعتباره نقطة ارتكاز، ثم تبدأ عملية إعادة هيكلة وتركيز على الجانب الاقتصادي، خاصة نتائج أعمال الشركات التي أظهرت أداءً إيجابيًا، لتبدأ بعدها في تعويض خسائرها والوصول مجددًا إلى مستوى 50 ألف نقطة.

السيناريو الثاني: في حال تطور الحرب، فمن المحتمل أن تتأثر البورصة سلبًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الهادي، أن إذا استمرت الحرب لفترة طويلة، فقد تبرز عدة تداعيات، أبرزها اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار النفط والطاقة نتيجة احتمالات إغلاق مضيق هرمز، وتأثر الاقتصاد المصري بما يحدث في الدول العربية، إضافة إلى تأثر قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع البورصة وقد يظهر تحسن مؤقت، كما حدث في جلسة اليوم، حيث سجلت السوق ارتفاعًا في بداية الجلسة قبل أن تغلق على انخفاض.

وأكد أن الاتجاه العام يظل هبوطيًا طالما استمرت الحرب، موضحًا أن البورصة المصرية ليست بمعزل عن البورصات العالمية أو التوترات الإقليمية الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأشار إلى أن من أكثر الأدوات تأثرًا بالحروب هي الاستثمارات عالية المخاطر، وفي مقدمتها الاستثمار في سوق الأوراق المالية (البورصة).

