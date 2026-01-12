إعلان

70% من المحركات مستوردة.. شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النحاس عالميًا

كتب- حسن مرسي:

01:07 ص 12/01/2026 تعديل في 11:38 ص

الأجهزة الكهربائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذر جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، من أن الارتفاع الحالي في أسعار النحاس على المستوى العالمي سيكون له انعكاسات مباشرة وملحوظة على أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المحلي، مؤكدًا أن هذا المعدن يدخل كمكون أساسي في تصنيع الغالبية العظمى من هذه المنتجات.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "استديو إكسترا" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حساسية السوق لأي تقلبات في سعر النحاس عالية جدًا.

وأشار زكريا إلى أن الشعبة، ومن خلال تجربتها في السنوات الماضية، طوّرت آليات لمواجهة تقلبات الأسعار، موضحًا أنها تعمل على تخفيف أثرها على المستهلك النهائي عبر التنسيق مع القطاع لتنظيم العروض والتخفيضات بشكل مدروس.

وناشد زكريا المصنعين والتجار بضرورة تحمل مسؤوليتهم الاجتماعية، داعيًا إياهم إلى "ضبط النفس" وامتصاص جزء من الزيادة في التكاليف دون نقل العبء بالكامل وبصورة مبالغ فيها للمواطن.

ولفت رئيس الشعبة إلى نقطة ضعف هيكلية تزيد من تأثر السوق المحلي، مؤكدًا أن حوالي 70% من المحركات المستخدمة في الأجهزة الكهربائية هي مستوردة، مما يجعل التكلفة النهائية رهينة بالتغيرات العالمية.

وحذر من أن أي ارتفاع إضافي في أسعار النحاس الدولي سينتقل تلقائيًا ليُشكل ضغوطًا إضافية على الصناعة المحلية وأسعار المنتجات النهائية، مؤكدًا على أهمية التضامن داخل القطاع لحماية المستهلك في هذه المرحلة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شعبة الأجهزة الكهربائية جورج زكريا أسعار النحاس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بث مباشر.. بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد
أخبار مصر

بث مباشر.. بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد
ماذا يحدث لجسمك عند النوم أقل من 7 ساعات؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند النوم أقل من 7 ساعات؟
بعد تعيينه بالبرلمان.. عمرو الورداني: ثقة الرئيس تكليف وطني أعتز به
أخبار مصر

بعد تعيينه بالبرلمان.. عمرو الورداني: ثقة الرئيس تكليف وطني أعتز به
محمد منير يتعرض لأزمة صحية ويعلن تأجيل حفله في دبي
زووم

محمد منير يتعرض لأزمة صحية ويعلن تأجيل حفله في دبي

"ارجعي عشان نفسك".. القصة الكاملة لمبادرة دعم شيرين عبدالوهاب
زووم

"ارجعي عشان نفسك".. القصة الكاملة لمبادرة دعم شيرين عبدالوهاب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق