صدق المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على إصدار وتجديد 53 ترخيصًا للبحث عن الخامات المعدنية واستغلالها خلال الربع الرابع من عام 2025 (أكتوبر–ديسمبر)، وفق قرارات مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وشملت القرارات إصدار 11 ترخيص بحث لخامات فلسبار عروق، كالسيت، فيرميكوليت، فلسبار ودياني، ماجنيتيت، أكسيد الحديد، والتلك، إلى جانب إصدار 15 ترخيص استغلال لخامات فلورسبار، أكسيد الحديد، والفوسفات، فضلًا عن تجديد 26 ترخيص استغلال لخامات الفوسفات، فلسبار ودياني، أكسيد الحديد، رمل الزجاج، وفلسبار عروق، بالإضافة إلى إصدار ترخيص واحد للأراضي.

وتمت الموافقة على التراخيص لصالح 18 شركة من القطاع الخاص و6 شركات من القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الوزارة لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وربط أنشطة البحث والاستغلال باحتياجات الصناعة المحلية، بما يدعم توفير المواد الخام للصناعات الاستراتيجية وتوطين الصناعة.