حتى 36 قرشًا.. سعر الدولار اليوم يتراجع في 9 بنوك بنهاية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بقيمة تتراوح بين 12 و36 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 8-9-2025، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.2 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.2 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.2 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.2 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.15 جنيهًا للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.47 جنيه، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.