أرباح الفضة تتفوق على الذهب منذ بداية العام.. هل ستكون الحصان الرابح؟

كتبت- دينا كرم:

تشهد أسعار الفضة طفرة ملحوظة منذ مطلع العام الجاري، لتتفوق على الذهب في نسب الصعود، وتثير تساؤلات حول ما إذا كانت ستواصل الارتفاع حتى نهاية 2025، لتصبح الفضة هي الحصان الرابح هذا العام.

قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات، لـ"مصراوي"، إن أسعار الفضة ارتفعت بنحو 40% منذ بداية العام، حيث كان سعر جرام الفضة عيار 999 عند مستوى 50 جنيهًا في بداية العام، قبل أن يصل حاليًا إلى نحو 65 جنيهًا.

وأوضح ميشيل، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية إلى 41 دولارًا للأوقية، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من خفض الفيدرالي أسعار الفائدة، وهو نفس العامل الذي دعم صعود الذهب الأيام الماضية.

وتوقع ميشيل استمرار ارتفاع الفضة خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية أن يصل سعر الأوقية عالميًا إلى 45 دولارًا قبل نهاية العام، وهو ما قد يدفع سعر الجرام عيار 999 محليًا إلى مستوى 70 جنيهًا.

وأشار ميشيل، إلى أن الذهب سجل منذ بداية العام ارتفاعًا يقارب 30%، بينما صعدت الفضة بنسبة 40%، مما يجعلها تتصدر المشهد بين المعادن الثمينة.

وأكد ميشيل، على أن الاستثمار في المعادن النفيسة، ومن بينها الفضة، ينبغي أن يكون طويل الأجل، نظرًا للتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضح ميشيل أن للفضة استخدامات صناعية واسعة النطاق، بجانب دورها التقليدي في المشغولات والسبائك، مما يقلص حجم المعروض عالميًا، وبالتالي يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع مع زيادة الطلب.

وأشار رئيس اللجنة النقابية للمصوغات، إلى أن جرام الفضة عيار 925 يسجل نحو 60 جنيهًا، بينما يبلغ سعر عيار 900 نحو 58.5 جنيه، ويصل عيار 800 إلى نحو 52 جنيهًا.

وتوقع أن تحقق الفضة مع نهاية العام ارتفاعًا يصل إلى 45% مدفوعة بقرارات خفض الفائدة المحتملة، والتي قد تمنح أسعار المعادن دفعة إضافية نحو الصعود.

