"مراسي ريد" على غرار رأس الحكمة.. تفاصيل مشروع إعمار العملاق في البحر الأحمر
01:37 م الأحد 07 سبتمبر 2025
كتبت- دينا خالد:
كشفت شركة إعمار مصر، تفاصيل مشروعها الجديدة في البحر الأحمر "مراسي ريد"، والذي سيتم تنفيذه على ساحل البحر الأحمر، وذلك على غرار مراسي الساحل الشمالي والذي يعتبر من أولى المشروعات العقارية في المنطقة.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية اليوم إن المشروع سبق الإفصاح عن بعض جوانبه من جانب الشركة على شاشة البورصة في شهري فبراير ويونيو.
ويقدم مصراوي معلومات عن المشروع الجديد "مراسي ريد" :
- مشروع "مراسي ريد" يقع بخليج سوما على البحر الأحمر، والمقام على مساحة 2400 فدان على الشواطئ البكر للبحر الأحمر وعلى مقربة من الغردقة.
- يعد هذا المشروع أول توسع لإعمار على ساحل البحر الأحمر، ويستهدف تقديم نموذج متكامل لمدينة سياحية تجمع بين السكن الفاخر والأنشطة البحرية والخدمات الترفيهية والطبية.
- يبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة للمشروع نحو 900 مليار جنيه أو ما يوازي 20 مليار دولار. وفق ما أعلنت إعمار في إفصاحها اليوم.
- يأتي المشروع نتيجة شراكة استراتيجية بين شركة سكاى تاور للتطوير العقاري التي تساهم فيها شركة إعمار مصر للتنمية مع شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية لتطوير مشروع سياحي متكامل في البحر الأحمر.
- يشهد مشروع مراسي البحر الأحمر، تنفيذ عدد كبير من الفنادق، تصل لـ12 فندقًا بشكل أولي، بين فنادق مباشرة على البحر وأخرى متوسطة وعائلية.
- يضم المشروع، عددًا من الشواطئ المميزة والتي تعتمد على لاجونز سياحية وفيلات مطلة على المياه، إلى جانب مساكن الواجهة البحرية التي تتمتع بشواطئ خاصة وإطلالات بانورامية.
- المشروع يعتمد على مارينا بحرية كبرى تكون قلب المشروع، وتضم ثلاثة مراسي دولية لتتسع لأكبر عدد من اليخوت.
