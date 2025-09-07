كتبت- دينا خالد:

كشفت شركة إعمار مصر، تفاصيل مشروعها الجديدة في البحر الأحمر "مراسي ريد"، والذي سيتم تنفيذه على ساحل البحر الأحمر، وذلك على غرار مراسي الساحل الشمالي والذي يعتبر من أولى المشروعات العقارية في المنطقة.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية اليوم إن المشروع سبق الإفصاح عن بعض جوانبه من جانب الشركة على شاشة البورصة في شهري فبراير ويونيو.

ويقدم مصراوي معلومات عن المشروع الجديد "مراسي ريد" :