"مصر للألومنيوم" تدرس إنشاء مصنع باستثمارات مبدئية 3 مليارات دولار

كتبت- أمنية عاصم:

وقعت شركة مصر للألومنيوم، مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري مع شركة ألومنيوم البحرين، الأربعاء الماضي، وذلك لتقييم جدوى لبناء مصنع تكرير مادة الألومينا " الخامة الرئيسية في تصنيع معدن الألومنيوم " وذلك ليتم إنتاجها داخل جمهورية مصر العربية .

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة اليوم، أشارت الشركة أن حجم الاستثمارات التقديرية المبدئية للمصنع بلغت نحو 3 مليارات دولار .

وأوضحت الشركة، أن توقيع تلك المذكرة جاء في إطار إستراتيجية الدولة نحو التنمية الصناعية المتكاملة وتوطين الصناعة المحلية، وخطة الشركة الطموحة نحو إعادة التأهيل الذاتي .

وتأسست شركة مصر للألومنيوم عام 1976. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1997. ومتخصصة في إنتاج الألومنيوم الخام والنصف مشكل للبيع المحلي والخارجي. ويعد مصنع الشركة في صعيد مصر أكبر مصنع ألومنيوم في العالم العربي بطاقة إنتاجية أكثر من 320 طن سنويًا.