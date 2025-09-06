النفط يتراجع مع تقرير وظائف أمريكي ضعيف وتوقعات بزيادة إنتاج أوبك+

كتبت- دينا كرم:



تراجعت أسعار النفط بختام التعاملات الأسبوعية بعد أن أثار تقرير ضعيف للوظائف في الولايات المتحدة شكوكًا بشأن توقعات الطلب على الطاقة، في حين قد تستمر الإمدادات المتزايدة في النمو بعد اجتماع أوبك والمنتجين المتحالفين معها في مطلع الأسبوع، وفق وكالة "رويترز".

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 65.50 دولارًا للبرميل، بانخفاض 1.49 دولارًا، أي 2.22%، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 61.87 دولارًا، بانخفاض 1.61 دولارًا، أو 2.54

%.

وأفادت رويترز يوم الأربعاء أن ثمانية منتجين من أوبك+ سيبحثون زيادة الإنتاج في اجتماع يوم الأحد، وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، بدلاً من الانخفاض الذي توقعه المحللون.

قال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "إنها عاصفةٌ عاتية، بدأ التراجع مع تقرير أوبك ولم يكن تقرير الوظائف مُفيدًا، مما يُشير إلى ضعف السوق".

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقريره عن التوظيف، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، يوم الجمعة، بأن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية زادت بمقدار 22 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 79 ألف وظيفة معدلة بالرفع في يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 75 ألف وظيفة، بعد زيادة سابقة بلغت 73 ألف وظيفة في يوليو.

كان تعداد الوظائف الأولي لشهر أغسطس يميل إلى إظهار تحيز ضعيف، مع تعديلات لاحقة أظهرت قوة، حيث تراوحت التقديرات بين عدم إضافة أي وظائف جديدة و144,000 وظيفة جديدة.

وقال فلين إن تقرير الوظائف الضعيف سيضع ضغوطا على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة.

وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال، إن تقرير الوظائف "يعد نقطة بيانات سيئة للسوق".

وتتزايد التوقعات بأن تقرر أوبك+، منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا، في اجتماع يوم الأحد ضخ المزيد من البراميل في السوق لاستعادة حصة السوق.

وقال عن أوبك+ التي تضخ نحو نصف النفط العالمي: "يبدو أنهم دائما ما يزيدون من تفاقم ما يحدث في السوق".

ومن المقرر أن تبدأ المجموعة في تخفيف الطبقة الثانية من تخفيضات الإنتاج بنحو 1.65 مليون برميل يوميا، أو 1.6% من الطلب العالمي، قبل أكثر من عام من الموعد المحدد.

في مذكرة، قال محللون في كومرتس بنك: "إذا اتفقت دول أوبك+ الثماني على زيادة أخرى في الإنتاج، فإننا نعتقد أن ذلك سيُسبب ضغطًا هبوطيًا كبيرًا على أسعار النفط. ففي نهاية المطاف، هناك بالفعل خطر كبير من فائض في المعروض".

لا تزال مخاطر العرض تدعم السوق، وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين يوم الخميس أن على أوروبا التوقف عن شراء النفط الروسي .

قد يؤدي أي خفض لصادرات روسيا من النفط الخام أو أي اضطراب آخر في الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال محللون في جيه بي مورجان يوم الجمعة "لا يزال هناك خطر يتمثل في أن القوى الغربية قد تشدد العقوبات على روسيا في محاولة لإجبار الرئيس بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وقال كيلدوف إن الحضور الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لعرض عسكري في بكين إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينج يشير إلى تحدي مطالب ترامب وبقاء إمدادات النفط الروسية في سلسلة التوريد العالمية.

